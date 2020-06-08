Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер

Президент России Владимир Путин провел видеовстречу с главой Карелии. Среди просьб, с которыми обратился к главе государства руководитель республики, было и обращение по развитию спорта. Речь о строительстве легкоатлетического стадиона и манежа в столице региона.

"Мы хотели бы не только для Карелии, но и для всего северо-запада на территории Петрозаводска получить вот такой важный для развития всего российского спорта легкоатлетический кластер​​", - сказал Артур Парфенчиков​.

Глава региона уточнил, что речь о современном стадионе со всей инфраструктурой и закрытом легкоатлетическом манеже. Еще нужна реставрация центрального стадиона "Спартак", заметил он.