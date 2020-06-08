У третьего министра калининградского правительства нашли COVID-19

Министру строительства и ЖКХ Калининградской области Сергею Черномазу диагностировали коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

По информации штаба, заболевание у главы регионального минстроя протекает бессимптомно. Его поместили в инфекционный стационар.

Сергей Черномаз стал третьим министром калининградского правительства, у которого был обнаружен COVID-19. Первой с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры региона Елену Дятлову. Затем коронавирус подтвердился у калининградского министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Всего, по состоянию на 8 июня, коронавирус в регионе выявили у 1813 человек. 782 пациента выздоровели, 29 скончались.