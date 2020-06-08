В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Безработный мужчина 42 лет ночью украл из процедурного кабинета у врачей хирургический инструмент троакар, после чего напал на двоих женщин, - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие - пенсионерки 61 года и 59 лет. Несмотря на то, что обе получили ранения, жизнь женщин вне опасности.

Виновник инцидента находится в невменяемом состоянии. Пока с диагнозом цирроз печени он оставлен на лечении в Елизаветинской больнице, но помещен под усиленный присмотр.