На Дону бизнесмена заподозрили в уходе от налогов на 20 млн рублей

Руководителя коммерческой организации в Ростовской области подозревают в уклонении от уплаты налога в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, глава фирмы, занимающейся строительством гидротехнических сооружений, внес в декларацию заведомо ложные сведения. Так, он необоснованно получил вычет по налогу на добавленную стоимость за 2017-2019 годы.

Нелегальный доход предпринимателя составил 20 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела еще предстоит установить все обстоятельства преступления.