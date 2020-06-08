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08.06.2020 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону бизнесмена заподозрили в уходе от налогов на 20 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков

Руководителя коммерческой организации в Ростовской области подозревают в уклонении от уплаты налога в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

На Урале мошенники несколько раз обманули одну женщину, украв 2,8 млн руб

По версии следствия, глава фирмы, занимающейся строительством гидротехнических сооружений, внес в декларацию заведомо ложные сведения. Так, он необоснованно получил вычет по налогу на добавленную стоимость за 2017-2019 годы.

Нелегальный доход предпринимателя составил 20 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела еще предстоит установить все обстоятельства преступления.

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