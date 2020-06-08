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08.06.2020 22:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптике предупредили россиян о сильной жаре

Сотрудники Росгидромета сообщили о резком повышении температуры в регионах. С 8 по 12 июня на территории Центрального федерального округа установится температура на 4-6 градусов выше нормы, в отдельные дни - на семь-восемь.

Фото: REUTERS
Гидрометцентр рассказал о погоде этим летом

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также юге Тюменской области будет 29-34 градуса, что, опять же, на 6-9 градусов выше нормы.

На юге европейской части России температура преодолеет порог в 40 градусов. В Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях максимальная температура составит 35 градусов, под Астраханью - 42 градуса.

Чуть прохладнее будет в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Коми. Столбики термометров не поднимутся выше 30 градусов. В Новгородской и Псковской областях днем ожидается 26-32 градуса.

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