В Краснодарском крае аферисты-строители обманули граждан на 690 млн рублей

Окончено предварительное расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере строительства, которое находилось на контроле ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, председатель и бухгалтер-кассир жилищно-строительного кооператива, а также индивидуальный предприниматель и директор строительной организации под предлогом возведения многоквартирных трехэтажных жилых домов на земельном участке, расположенном в поселке Краснодарском, путем обмана совершили хищение денежных средств у 997 граждан на сумму свыше 690 миллионов рублей.

Ирина Волк рассказала, что предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по возмещению имущественного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 630 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.

Ранее на основании собранных следствием доказательств Прикубанский районный суд города Краснодара вынес обвинительный приговор одному из участников организованной группы - председателю жилищно-строительного кооператива. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.