В Сочи из-за аномальной жары продлили экстренное предупреждение

В полдень в Сочи температура воздуха поднялась до 38 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Аномальная для этого времени жара сохранится до конца дня. Как уже сообщалось, накануне в Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение, которое продолжает действовать. В связи с этим жителей и гостей курорта просят соблюдать правила безопасности.

"Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, - говорится в сообщении ведомства. - Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма".

Если вы почувствовали недомогание на жаре, перейдите в тень, на ветер, при возможности примите душ и медленно выпейте много воды.

Также в лесах запрещается разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костры можно разводить на открытых площадках, окружив место минерализованной полосой не менее полуметра. Потом костер нужно залить водой или засыпать землей.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций звоните (звонок бесплатный) "101" - единый номер пожарных и спасателей или 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.