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08.06.2020 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде предложили отказаться от ношения перчаток в жару

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волоградской области рассмотрят возможность отмены обязательного ношения перчаток, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
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Такое решение должны принять в понедельник. Поводом к рассмотрению стала установившаяся жаркая погода. Предлагается сделать использование перчаток добровольным. А в качестве альтернативы рекомендуют регулярно мыть руки хозяйственным мылом и пользоваться антисептиками.

Рабочим группам предстоит до конца недели подготовить предложения о смягчении ограничительных мер. Режим самоизоляции в области действует до 16 июня.

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, за сутки в регионе зарегистрировали 117 случаев COVID-19. Больше всего случаев добавилось в Волгограде - 52 человека. По десять заболевших - в городе Волжском и в Камышинском районе. Всего в области диагноз подтвержден у 4030 человек.

23 случая закончились летальным исходом. После выздоровления из больниц выписали 1430 человек, 29 - за последние сутки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Пандемия коронавируса COVID-19

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