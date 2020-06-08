В Волгограде предложили отказаться от ношения перчаток в жару

В Волоградской области рассмотрят возможность отмены обязательного ношения перчаток, сообщает оперативный штаб региона.

Такое решение должны принять в понедельник. Поводом к рассмотрению стала установившаяся жаркая погода. Предлагается сделать использование перчаток добровольным. А в качестве альтернативы рекомендуют регулярно мыть руки хозяйственным мылом и пользоваться антисептиками.

Рабочим группам предстоит до конца недели подготовить предложения о смягчении ограничительных мер. Режим самоизоляции в области действует до 16 июня.

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, за сутки в регионе зарегистрировали 117 случаев COVID-19. Больше всего случаев добавилось в Волгограде - 52 человека. По десять заболевших - в городе Волжском и в Камышинском районе. Всего в области диагноз подтвержден у 4030 человек.

23 случая закончились летальным исходом. После выздоровления из больниц выписали 1430 человек, 29 - за последние сутки.