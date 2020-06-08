На Южном Урале скончались еще семь пациентов с COVID-19

На Южном Урале за выходные скончались еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 3993, сообщили в понедельник в региональном минздраве.

- За выходные в регионе зарегистрированы еще 394 случая COVID-19. Скончались семь пациентов. Это женщины в возрасте 54, 64, 69, 76 и 77 лет, а также 68-летний и 81-летний мужчины. Во всех случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, - сообщили в региональном минздраве. - Общее число заболевших достигло 3993. Из них выздоровел и выписаны из больниц - 1867 человек.

Как пояснили в ведомстве, в частности, вспышка заболевания отмечена в деревне Сарафаново, где от пневмонии скончалась сотрудница врачебной амбулатории. Она была госпитализирована через несколько дней после празднования своего дня рождения. В числе контактных выявлены родственники и коллеги умершей - семь человек, которые также госпитализированы с пневмониями. Однако COVID-19 подтвержден лишь у одного из них. Остальные анализы еще в работе.

Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 59.