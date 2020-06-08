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08.06.2020 11:12
Рубрика: Власть

Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля

Текст: Татьяна Замахина

Отчет правительства за 2019 год может состояться в Госдуме 22 июля. Эта дата будет обсуждаться сегодня Советом Госдумы, следует из повестки его заседания.

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Как отмечается, дату предложил Комитет Госдумы по контролю и регламенту. Если она будет утверждена, думским фракциям будет необходимо до 29 июня представить вопросы для общения с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на пленарном заседании. Профильный комитет представит перечень вопросов Совету Госдумы 30 июня для последующего направления в кабмин.

Ранее отчет правительства в Госдуме был запланирован на 15 апреля, но был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Традиционно фракции в преддверии отчета проводят отдельные встречи с премьер-министром. В этом году такие встречи уже проводились в формате видеоконференции, глава правительства и депутаты пообщались об актуальных проблемах, возникших на фоне пандемии.

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