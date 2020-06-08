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8 июня 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2020 года № 375 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за I квартал 2020 года"

Дата подписания 5 июня 2020 г.
Опубликован 8 июня 2020 г.

Во исполнение Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 761-135 "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 561 руб. 90 коп.;

для трудоспособного населения - 12 690 руб. 30 коп.;

для пенсионеров - 9 381 руб. 20 коп.;

для детей - 11 272 руб. 50 коп.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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