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Светлана Бондарчук: Паулине Андреевой идет раздеваться

Новости
    08.06.2020, 12:18
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Светлана Бондарчук, бывшая супруга российского кинематографиста Федора Бондарчука, дала откровенное интервью, в котором, в частности, высказалась о новой возлюбленной режиссера, Паулине Андреевой.

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Как отметила Светлана, они с актрисой Паулиной Андреевой "друг друга видели", и собеседница Ксении Анатольевны признает, что всегда восхищалась красотой новой избранницы Бондарчука.

Согласно воспоминаниям Светланы, впервые она обратила внимание на Паулину в спектакле по пьесе Натана Дубовицкого "Околоноля".

"Она на меня произвела смертельное впечатление. Подумала: "Наконец-то красивая актриса появилась", - делится Бондарчук. Добавив, что она "даже Феде об этом сказала".

По мнению Бондарчук, Паулина "очень органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру - настолько она красива".

"Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена", - демократично отметила женщина.

Подчеркивая, что ее развод с режиссером "совершенно не расстраивает", так как она "достаточно легко отпускает людей". А что ее действительно расстроит, так это если они с Бондарчуком "потеряются".

"Для меня это человек достаточно важный, мы с ним прожили большой отрезок жизни и сформировались как личности", - уточнила женщина. Заверив, что даже при разводе у пары не было споров - "был диалог". В итоге есть договоренность, которую Федор Сергеевич "абсолютно четко выполняет".

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