Тропический шторм "Кристобаль" обрушился на США

Сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Кристобаль" достиг юго-восточного побережья США.

Основный удар стихии пришелся на штаты Луизиана и Флорида. Часть жителей из этого региона решено эвакуировать, так как велика вероятность подтоплений в районах устья реки Миссисипи. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас центр атмосферного вихря находится немного южнее Нового Орлеана. Максимальная скорость ветра достигает 24 метров в секунду. "Кристобаль" движется на север со скоростью три метра в секунду.

Ранее из-за непогоды свои дома покинули почти две тысячи жителей южного мексиканского штата Юкатан.