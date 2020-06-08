В Англии протестующие снесли статую работорговца

Протестующие против расизма в Англии снесли статую работорговца 17-18 веков, демонстрируя солидарность с американским движением Black Lives Matter. Во время акции протеста в городе Бристоль, что на юго-западе Англии, несколько манифестантов привязали веревку к бронзовой статуе Эдварда Кольстона, а затем опрокинули ее под гул толпы. После, откатив статую по улице, ее бросили в реку Эйвон. По данным местной полиции, на которую ссылается CNN, в воскресной акции протеста в Бристоле приняли участие около десяти тысяч человек.

Полицейские не вмешивались в инцидент, однако позже заявили о начале уголовного расследования. "Была небольшая группа людей, которые явно совершили преступное деяние. Будет проведено расследование с целью установления лиц, причастных к инциденту", - пояснили в городской полиции.

Статуя Кольстона стояла в центре Бристоля с 1895 года, однако в последние годы общественные организации подали несколько петиций городским властям с требованиями ее демонтировать. На сайте управления музеев Бристоля Кольстон назван "работорговцем и филантропом". В сообщении говорится, что он родился в этом городе в 1636 году, но провел большую часть жизни в Лондоне, став "активным членом руководящего органа RAC (Королевской африканской компании), которая занималась торговлей порабощенными африканцами в течение 11 лет". "Королевская африканская компания", по некоторым оценкам, перевезла около 80 тысяч африканцев в Америку во времена работорговли, уточняет Newsweek. На сайте говорится, что Эдвард Кольстон отдал большую часть своего состояния на благотворительность при условии, чтобы бенефициары соответствовали его религиозной принадлежности.

Напомним, участники акций протеста в США свергли несколько статуй активных деятелей Конфедерации - содружества штатов Юга во время Гражданской войны в 19 веке. Кроме того, власти Ричмонда распорядились о демонтаже статуи знаменитого генерала той эпохи Роберта Ли.

Между тем

Во время акции протеста, которая прошла в воскресенье в бельгийском Антверпене, манифестанты снесли историческую статую короля Леопольда II, заявив, что он несет ответственность за преступления против колонизированных подданных в Африке, совершенные в 19 веке. Этот монарх правил Бельгией с 1865 по 1909 годы, когда произошла бельгийская колонизация Конго. Предыдущие попытки убрать статую бывшего правителя потерпели неудачу, хотя онлайн-петиция по ее демонтажу собрала около 60 тысяч подписей. В Брюсселе манифестанты скандировали "убийца", взобравшись на памятник бывшему королю.