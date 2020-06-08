В Болгарии назвали унизительными условия обучения своих летчиков в США

Председатель болгарской партии АБВ Румен Петков назвал унизительными условия, на которых 13 военных летчиков республики будут обучаться в США управлению американских истребителей F-16. Годом ранее София заключила с Вашингтоном сделку на поставку 8 таких самолетов.

Как сообщает агентство "Фокус" со ссылкой на заявление политика, возмущение Петкова, в частности, вызвано отсутствием у пилотов возможности взять на трехлетние курсы собственные семьи, несмотря на предварительные договоренности. Кроме того, он обратил внимание на то, что зарплаты болгарских летчиков будут существенно ниже тем, что получают их коллеги из других государств.

Вину за игнорирование интересов военнослужащих лидер АБВ возложил на министра обороны страны.

Президент республики Румен Радев, сам отслуживший в ВВС 27 лет, подвергал резкой критике нацеленность правительства республики на закупку у США истребителей F-16. Он указывал на ее нецелесообразность с финансовой точки зрения и даже наложил вето на решение о заключении соответствующей сделки. Однако парламентское большинство во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" преодолели запрет главы государства.