В Ханое открылся отель, покрытый 24-каратным золотом

Vietnam’ capital city builds the world’s first gold-coated hotel https://t.co/4Vy5NC2ngQ — Vietnam Insider (@InsiderVietnam) May 24, 2020

В столице Вьетнама открылся первый в мире отель, покрытый 24-каратным золотом, сообщает издание Vietnam Insider.

25-этажный пятизвездочный отель расположен в центре города на берегу небольшого озера. Снаружи керамические панели обшивки покрыты золотом, также золотом отделаны интерьеры внутри, в частности, холл, мебель, ванные и раковины в номерах.

Стоимость проживания в отеле составляет от 250 долларов за ночь. При этом часть здания отдана под апартаменты, в них стоимость квадратного метра около 6,5 тысячи долларов. При этом апартаменты разрешено снимать на время через агентство.

Гостиницу уже назвали "самым роскошным отелем Юго-Восточной Азии". Как утверждают владельцы, это единственный отель в мире с покрытыми золотом наружными стенами. При этом гостиницы с золотой отделкой внутри есть в странах Персидского залива. Например, в знаменитом Burj Al-Arab в Дубае лобби и лифты покрыты 22-каратным золотом, а в отеле Trump International Hotel в Лас-Вегасе золотом покрыты окна.