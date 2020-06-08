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08.06.2020 13:07
Рубрика: В мире

В Ханое открылся отель, покрытый 24-каратным золотом

Текст: Константин Волков

В столице Вьетнама открылся первый в мире отель, покрытый 24-каратным золотом, сообщает издание Vietnam Insider.

25-этажный пятизвездочный отель расположен в центре города на берегу небольшого озера. Снаружи керамические панели обшивки покрыты золотом, также золотом отделаны интерьеры внутри, в частности, холл, мебель, ванные и раковины в номерах.

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Стоимость проживания в отеле составляет от 250 долларов за ночь. При этом часть здания отдана под апартаменты, в них стоимость квадратного метра около 6,5 тысячи долларов. При этом апартаменты разрешено снимать на время через агентство.

Гостиницу уже назвали "самым роскошным отелем Юго-Восточной Азии". Как утверждают владельцы, это единственный отель в мире с покрытыми золотом наружными стенами. При этом гостиницы с золотой отделкой внутри есть в странах Персидского залива. Например, в знаменитом Burj Al-Arab в Дубае лобби и лифты покрыты 22-каратным золотом, а в отеле Trump International Hotel в Лас-Вегасе золотом покрыты окна.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам

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