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08.06.2020 16:11
Рубрика: В мире

В Индии агрессивного тигра приговорили к пожизненному заключению

Текст: Юрий Ершов

В Индии пятилетнего самца тигра приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили власти штата Мадхиа Прадеш.

Хищник за последнее время убил трех человек, и с тем, что животное опасно для окружающих, согласились даже защитники дикой природы. Тигра поймали и отправили в зоопарк в Бхопале, административном центре штата Мадхиа Прадеш, где поместили в строго изолированный вольер.

История этого животного весьма интересна. В народе его прозвали "Бродягой". Вероятно, за то, что он пару лет назад перебрался из штата Махараштра в Мадхиа Прадеш, преодолев более 500 километров пути.
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Однако столь утомительное путешествие не сделало бродягу менее агрессивным, и в 2018 году его отловили и изолировали на два месяца. Затем, снабдив тигра ошейником с датчиком, позволяющим отслеживать его передвижения, отправили в тигровую резервацию. Но зверь там не прижился и постоянно сбегал оттуда на волю.

Так что бродяга не воспользовался предоставленными ему шансами жить в дикой природе и постоянно наведывался в окрестные жилые районы. Иной раз с трагическими для жителей последствиями. Поэтому, как сказал французскому информационному агентству AFP один из защитников природы в Бхопале, другого выхода, кроме пожизненной изоляции, не было.

В Индии, пишет немецкий еженедельник Spiegel, сейчас проживают 70 процентов всех существующих в мире тигров. Причем численность поголовья за 2006 - 2018 годы выросла более чем вдвое - с 1411 до 2967.

В то же время жизненное пространство тигров заметно сокращалось из-за того, что все больше территорий осваивалось людьми. Отсюда и многочисленные конфликты между хищниками и человеком. По статистическим данным, за период с 2014 по 2019 год в Индии от нападений тигров погибли 225 человек. Но в то же время за 2012 - 2018 годы более 200 тигров стали жертвами либо браконьеров, либо, как ни странно, ударов током от линий электропередач.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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