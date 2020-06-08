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08.06.2020 19:48
Рубрика: В мире

В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Британцы заждались хороших новостей. Сообщение, поступившее от телеканала Sky News буквально несколько минут назад, встречено с надеждой и с радостью. И даже если завтра или послезавтра случится поправка к сегодняшней сводке и в столице зарегистрируют гибель от коронавируса - прорыв в битве с СОVID-19 не отменяется.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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То, что ни в домах, ни в госпиталях Лондона больше не зарегистрированы летальные исходы от коронавируса, позволяют предположить, что смертоносный вирус заметно ослабевает. Второй день подряд ни в Шотландии, ни в Северной Ирландии не было одного умершего.

В остальных регионах Британии число смертельных исходов от заражения коронавирусом также пошло на спад. В целом за последние сутки от коронавируса умерли в Соединенном Королевстве 55 человек. Общее число умерших, включая смерти в домах престарелых, составляет сегодня 40 597 человек.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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