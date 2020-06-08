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8 июня 2020 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 8 июня 2020 года № 366 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области"

Постановляю:

1. Внести в Порядок организации мероприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19 на территории Волгоградской области", следующие изменения:

в пункте 2.1 в абзацах третьем и четвертом слова "и рук (перчаток)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



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