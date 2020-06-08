"Жеребец" Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны. Мы в эту полемику втягиваться не будем, но отметим важное для нашей темы обстоятельство.

В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства. Сначала это был Ла-5ФН - одномоторный одноместный истребитель, созданный под руководством конструктора С.А. Лавочкина в ОКБ-21 в Горьком (ныне - Нижний Новгород). А летом 44-го, уже будучи Героем Советского Союза, Иван Кожедуб получил назначение в 176-й гвардейский истребительный авиационный полк, наскоро переучился и стал воевать на модернизированном, более скоростном и маневренном Ла-7 того же горьковского КБ.

Легенда и кумир большинства советских летчиков-истребителей военной поры Александр Покрышкин свои первые бои провел на МиГ-3, потом его полк осваивал истребители Як-1, а с осени 42-го и до конца войны на вооружении полка были американские самолеты "P-39N Аэрокобра", поставленные в СССР по ленд-лизу с территории Ирана.

Старший лейтенант Александр Покрышкин встретил войну в должности замкомандира эскадрильи на Южном фронте. И уже 26 июня 1941 года одержал свою первую победу - сбил вражеский истребитель. А Иван Кожедуб, он на семь лет младше Покрышкина, в январе 41-го закончил Чугуевское авиационное училище, но вместо ожидаемых лейтенантских кубарей на петлицы получил лишь звание сержанта. Такой приказ под №0362 буквально накануне, 22 декабря 1940 года, выпустил нарком обороны СССР: выпускникам авиаучилищ присваивать не офицерское звание, а только звание сержанта.

Весь 41-й год и большую половину следующего сержанта Кожедуба держали в Чугуевском училище инструктором, и только осенью 42-го удовлетворили его рапорт об отправке в действующую армию. В 240-й истребительный авиаполк он попал, когда остатки его после тяжелых боев в районе Сталинграда были выведены на переформирование. К этому времени сержант Кожедуб имел около 500 часов налета, в том числе полсотни часов на истребителях И-16 и Ла-5. Для того времени это был очень высокий показатель - прибывающие из авиаучилищ выпускники не имели и пятой части таких навыков.

Однако сравнительно большой инструкторский налет обернулся для Кожедуба личным фиаско в первом же воздушном бою и едва не стоил ему жизни. До своего аэродрома на подбитой машине он дотянул, но перед командованием и "молодежью" было стыдно. Тем более что перед этим он узнал, что одному из его лучших курсантов - Вячеславу Башкирову - уже присвоено звание Героя Советского Союза…

Свою первую воздушную победу Иван Кожедуб одержал на Ла-3 во время Курской битвы - 6 июля 1943 года. Это был его 32-й боевой вылет и первый лично сбитый Ju-87 - пикирующий бомбардировщик "Юнкерс-87". Отточенная еще в училище техника пилотирования в конечном счете взяла свое. И дальше счет побед - личных и групповых - стал нарастать. В августе 43-го его назначили командиром эскадрильи, а перед этим присвоили звание лейтенанта.

Первой боевой наградой стал орден Красного Знамени - представление "за три сбитых" командир полка сделал 10 июля, а уже 22-го вышел приказ.

30 сентября того же 43-го - второй орден Красного Знамени: "за отличное прикрытие своих войск на передовой линии фронта и за лично сбитые 4 самолета противника (Ю-87 - 2 с-та и Ме-109 - 2 самолета)".

К званию Героя Советского Союза комэск Иван Кожедуб был представлен по итогам боевых действий, связанных с форсированием Днепра. Командование люфтваффе имело приказ во что бы то ни стало помешать действиям Красной армии, атаки с воздуха на переправы следовали одна за другой. В этих ожесточенных схватках, с 30 сентября по 12 октября 1943 года, раскрылся талант воздушного бойца, и удача была на стороне Кожедуба: сбито 14 самолетов противника.

На том представлении к званию Героя (составлено 10 октября 1943 года и подписано командиром 240 иап майором Подорожным) много подписей и согласований.

А на третьей странице сделана от руки приписка: "Лично сбил 13 бомбардировщиков и 13 истребителей. Основание: телеграмма н-ка ОК 5 ВА от 13.11.43 г.". И чуть ниже, на той же стороне листа - синий штамп: "Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4.02.1944 г."

Весной 1944 года, когда воздушные бои велись уже за пределами СССР, Иван Кожедуб был откомандирован в тыл с особой миссией - лично принять именной истребитель Ла-5ФН имени Героя Советского Союза подполковника Николая Конева. Он был построен для фронта на личные средства колхозника Василия Викторовича Конева в память о его погибшем сыне-герое и передан действующему летчику-герою.

До конца войны, как уже сказано, Кожедуб сражался с врагом на самолетах советского производства Ла-5 и Ла-7. Российский историк Алексей Исаев, который подготовил к 100-летию героя его актуализированную биографию (опубликована сегодня на ленте ТАСС), приводит собственные слова летчика о других известных марках - в частности, об истребителе "P-39N Аэрокобра", на котором воевал Покрышкин.

Самолет Ла-7 И.Н. Кожедуба в музее ВВС в Монино. Фото: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK / wikimedia.org

"Что "кобра"? Она как трамвай - хорошо тянет, просторно, удобно. А "лавочкин", тот как жеребец!" Это яркое, образное высказывание показывает, что на стороне Ла-5 и Ла-7 были динамические характеристики. Которые искупали худшую, как сейчас бы сказали, эргономику советских самолетов и высокую температуру в кабине "лавочкиных" ввиду особенностей системы охлаждения двигателя и масла. Кроме того, приверженность к определенному типу самолетов это - сугубо индивидуальное пристрастие летчика", - заключает историк.

Боевых награждений (не наград, а именно награждений) периода Великой Отечественной войны у Ивана Кожедуба - семь: четыре раза его представили (и наградили) орденами Красного Знамени и трижды удостоили звания Герой Советского Союза.

При этом четвертый орден Красного Знамени (№4108) он получил уже после победы - по приказу от 29 июня 1945 года.

И звание трижды Герой Советского Союза с вручением третьей медали "Золотая Звезда" было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года - почти месяц спустя после Парада Победы на Красной площади в Москве.

Но обе эти награды, что особо хочу подчеркнуть, пришли к летчику не по совокупности военных заслуг, а за вполне конкретные дела - боевые вылеты, совершенные с конца 44-го по май 45-го, и одержанные в воздухе победы.