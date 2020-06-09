Четверо военнослужащих пострадали при крушении C-130 в Ираке

При ЧП в Ираке с военно-транспортным самолетом ВВС США, который выкатился за пределы ВВП при посадке, пострадали четыре человека.

"После приземления на авиабазе Кэмп-Таджи, самолет С-130 врезался в стену, что привело к повреждению борта и возгоранию", - со ссылкой на пресс-службу коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" пишет РИА Новости.

Пожарные бригады аэродрома оперативно оказались на месте, потушили пламя и оказали помощь пострадавшим. Четверо военнослужащих, находившихся в самолете, направлены на лечение в медучреждение базы Таджи. Их травмы не представляют опасности для жизни. Инцидент расследуется. Напомним, коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест.