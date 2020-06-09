Дюков ответил на критику со стороны Федуна

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков охарактеризовал высказывания владельца "Спартака" Леонида Федуна как сказанное "на грани".

Во вторник исполком РФС принял решение о том, что хозяином поля в кубковом противостоянии между "Зенитом" и "Спартаком" станет клуб из Санкт-Петербурга. РФС признал, что в регламенте турнира была допущена ошибка, однако такой вариант исправления ситуации категорически не понравился Федуну.

Тот заявил, что решение было продавлено питерским клубом, добавив, что для соперника было бы совсем хорошо, чтобы на матч ещё и назначили арбитра Вилкова.

Глава РФС в ответ на это назвал принятое решение справедливым.

"Мы же знаем Федуна как эмоционального человека, любящего футбол и болеющего за "Спартак". Вы же понимаете, что решения в пользу "Зенита" не продавливаются. Иначе бы о возобновлении чемпионата речи бы не шло, и "Зениту" вручили бы золотые медали. Можно было бы, наверное, Кубок России только доиграть. Но этого сделано не было. Вы не видите золотых медалей на груди зенитовцев. Сам этот факт уже говорит о многом", - заявил Дюков Sport24.

"Из двух не лучших решений приняли лучшее. Дело не в том, что "Зенит" сыграет дома, а в том, что это решение более справедливое", - сказал Дюков, добавив, что решения в пользу "Зенита" РФС не принимает.

За фразу в отношении Вилкова глава РФС не намерен жаловаться на Федуна в комитет по этике.

"Не вижу здесь нарушения договоренности не обсуждать судейство. Это на грани, но Хачатурянцу виднее. Плюс у нас есть руководитель комитета по этике. Я не буду выходить с инициативой рассмотреть это высказывание", - сказал Дюков, добавив, что назначать арбитра на этот матч будет глава судейского корпуса Виктор Кашшаи.

"Про Вилкова на полуфинал решение принимает только Кашшаи. Может, прочтет и прислушается к желанию Федуна", - добавил глава РФС.