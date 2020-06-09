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09.06.2020 10:02
Рубрика: Экономика

Google Maps предупредит пользователей о большом скоплении людей

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google ввела новые функции в Google Maps: благодаря ней пользователям станет доступна информация о загруженности того или иного места. Также пользователи смогут посмотреть, насколько загружен их автобус, и придет ли он по расписанию. Об этом сообщается в блоге компании.

Фото: istock
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Уведомления станут доступны и в режиме вождения, который "предупредит вас о контрольных точках COVID-19 и ограничениях на вашем маршруте". В Google Maps предоставят данные и о железнодорожных вокзалах. "Просто найдите станцию в Maps Google или нажмите на станцию на карте, чтобы просмотреть информацию об отъезде и данные о заполняемости, где это возможно",- сообщается в пресс-релизе компании.

Приложение будет показывать данные от местных министерств транспорта. На начальном этапе их получат жители США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Тайланда, Мексики, Индии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Австралии и Аргентины. Компания отмечает, что список стран будет расширен в ближайшее время.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Google

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