Google Maps предупредит пользователей о большом скоплении людей

Компания Google ввела новые функции в Google Maps: благодаря ней пользователям станет доступна информация о загруженности того или иного места. Также пользователи смогут посмотреть, насколько загружен их автобус, и придет ли он по расписанию. Об этом сообщается в блоге компании.

Уведомления станут доступны и в режиме вождения, который "предупредит вас о контрольных точках COVID-19 и ограничениях на вашем маршруте". В Google Maps предоставят данные и о железнодорожных вокзалах. "Просто найдите станцию в Maps Google или нажмите на станцию на карте, чтобы просмотреть информацию об отъезде и данные о заполняемости, где это возможно",- сообщается в пресс-релизе компании.

Приложение будет показывать данные от местных министерств транспорта. На начальном этапе их получат жители США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Тайланда, Мексики, Индии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Австралии и Аргентины. Компания отмечает, что список стран будет расширен в ближайшее время.