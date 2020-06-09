Истребитель F-15 вооружат новой атомной бомбой

Истребитель F-15E Strike Eagle первым из ударных самолетов ВВС США получит на вооружение новую термоядерную бомбу B61-12.

Самолет сертифицирован для применения оружия после двух успешных тестовых сбросов бомбы на полигоне Тонопа в Неваде, сообщила пресс-служба разработчика оружия, Сандийских национальных лабораторий. Испытания прошли в марте: сначала самолет сбросил бомбу с высоты 330 метров, затем с восьми километров. В обоих случаях самолет двигался с околозвуковой скоростью, а аппаратура зафиксировала попадание инертного боеприпаса в цель.

В61-12 - универсальная термоядерная бомба с переменным зарядом. Она призвана заменить в арсенале ВВС США 11 предыдущих модификаций боеприпаса образца 1961 года. От четырех из них она позаимствовала узлы и компоненты, а также обзавелась новой хвостовой частью с рулями взамен парашютной системы. Это сделало бомбу высокоточной и позволит размещать ее во внутренних отсеках истребителя F-35.

Длина боеприпаса 3,5 метра, масса 375 килограммов, предположительная мощность в тактическом варианте 50 килотонн. Помимо истребителей, ее будет использовать стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.