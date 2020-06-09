Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу

В состав делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу вошли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Донецкую область представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, "которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк". Юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер, также покинувшие Донбасс, представляют Луганскую область. Как отмечается в сообщении пресс-службы, выбранных представителей ОРДЛО пригласили для участия в делегации в рамках "реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которые предусматривают проведение консультаций с представителями" ОРДЛО.

На своей страничке в Facebook Сергей Гармаш написал, что выбранные Киевом представители будут вести переговоры исключительно с украинскими властями, но никак не с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.