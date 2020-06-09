Лукашенко оценил характер избирательной кампании президента

Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок призвал белорусский лидер руководителей государственных органов власти в ходе совещания, на котором основное внимание уделил проведению избирательной кампании и выборов президента страны, намеченных на 9 августа. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Александра Лукашенко.

"Демократия - демократией, но беспредела быть не должно. И не будет", - категорически сформулировал задачу дня президент. Он вынужден быть признать, что уже первые три недели избирательной кампании показали, что "не все кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши".

Обратил внимание оратор и на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги. "Потом нам придется за это очень дорого заплатить", - предупредил президент, напомнив по какому сценарию развивалась ситуация в соседней Украине.

Он потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. Правда, по его словам, угрозы поступают не только людям в погонах. Они "сыплются в адрес служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы". Глава государства попросил правоохранительные органы, генпрокурора, председателя следственного комитета и министра внутренних дел обратить на эти факты "самое серьезное внимание", подчеркнув, что если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое должно преследоваться по закону.

Лукашенко убежден, что события в стране развиваются по заранее продуманному сценарию, участников которого он назвал рядовыми исполнителями оплаченных предвыборных технологий. "Мы это уже проходили. И сегодня намерены принять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в государстве", - заявил он.

Поинтересовался белорусский руководитель у участников совещания, как они оценивают складывающуюся обстановку и какие у них есть предложения по укреплению стабильности "с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса".

В то же время Лукашенко дал понять, что гражданам страны "не следует излишне напрягаться и переживать". Страна, по его словам, должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации.