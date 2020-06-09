Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать

Паники среди людей в период пандемии коронавируса и, как следствие, в целом обострения криминогенной ситуации в России удалось избежать, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он провел совещание, посвященное разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года. По словам замглавы Совбеза, этот документ имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в стране. Он напомнил, что предыдущая концепция была подписана в 2013 году на семь лет и нуждается в обновлении на долгосрочную перспективу.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что страна уже выходит из крайне сложного периода.

"В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период. Нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило в некоторых других странах. И, как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем", - заявил он.

О том, как ситуация может развиваться в период пандемии, хорошо известно из СМИ, достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США, подчеркнул замглавы Совбеза.