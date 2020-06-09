Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ на 85% за 5 месяцев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступности в стране на 85% за последние пять месяцев.

Говоря о пандемии коронавируса на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года, он отметил, что и компании, и граждане вынуждены были обратиться к цифровым технологиям, что закономерно привело к росту киберпреступности.

"За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Медведев.

Он добавил, что в общем количестве преступлений удельный вес киберпреступлений также увеличился почти в два раза. Показательно, что более половины таких деяний относится к тяжким и особо тяжким преступлениям. У мошенников появляются новые схемы и технологические приемы, а под ударом оказываются простые россияне, особенно пожилые люди, отметил Медведев.