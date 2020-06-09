Медведев: События в США создают угрозу общественной безопасности

События в США, чем бы они ни были вызваны, создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, по Соединенным Штатам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

На совещании по разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года Дмитрий Медведев обратил внимание на происходящее в США.

"Чем бы ни были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики", - заявил он.