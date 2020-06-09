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09.06.2020,  
09:46
Текст:  Яна Шамаева

Минобороны подписало трехлетний контракт на строительство Су-34

Фото: Vitalykuzmin.net
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Министерство обороны России подписало контракт на три года на строительство фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает ТАСС.

По словам собеседника, документ с ПАО "Сухой" подписали на прошлой неделе, он рассчитан на строительство около 20 самолетов.

Кроме того, истребители построят с определенными изменениями, которые решили внести после эксплуатации ранее закупленных в войска Су-34. Контракт на закупку модернизированных Су-34М планируют подписать в 2021 году.

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