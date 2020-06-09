Минобороны подписало трехлетний контракт на строительство Су-34

Министерство обороны России подписало контракт на три года на строительство фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает ТАСС.

По словам собеседника, документ с ПАО "Сухой" подписали на прошлой неделе, он рассчитан на строительство около 20 самолетов.

Кроме того, истребители построят с определенными изменениями, которые решили внести после эксплуатации ранее закупленных в войска Су-34. Контракт на закупку модернизированных Су-34М планируют подписать в 2021 году.