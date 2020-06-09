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09.06.2020,  
11:51
Текст:  Антон Валагин

Минобороны заказало новейшие системы ПВО

Министерство обороны России заключило с концерном "Алмаз-Антей" контракт на поставку четырех комплектов зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и трех полковых комплектов систем ПВО С-400 "Триумф".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Техника будет передана Вооруженным силам до конца 2023 года, - сообщили в пресс-службе концерна.

С-350 "Витязь" - новейшая система ПВО, ее испытания завершились в 2019 году. Зенитный комплекс средней дальности предназначен для перехвата любых воздушных целей, его радар сопровождает до 60 летательных аппаратов одновременно, обстреливая наиболее опасные. Особенно эффективен "Витязь" против целей, изготовленных по стелс-технологии, и крылатых ракет - это признают даже потенциальные противники. Собственные ракеты С-350 обладают высокой маневренностью и усовершенствованной системой наведения, время перевода комплекса в боевой режим - пять минут, а работает он автоматически. От расчета требуется лишь приказ на уничтожение целей.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" уже хорошо известна и в России, и за ее пределами. После первых боевых стрельб: две цели были сбиты двумя ракетами на предельной дистанции, - китайские военные назвали С-400 лучшей зенитной системой в мире. Комплекс перехватывает любые воздушные и некоторые баллистические цели, радиус его действия может достигать 600 километров.

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