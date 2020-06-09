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09.06.2020 12:48
Рубрика: Власть

Миронов анонсировал поправки о продовольственной помощи нуждающимся

Текст: Татьяна Замахина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о внесении в Госдуму законопроекта об адресной продовольственной помощи нуждающимся россиянам.

- Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит очень интересный законопроект об адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам РФ, - сказал парламентарий журналистам.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Согласно инициативе, каждому нуждающемуся гражданину РФ будет оформлена банковская карта на основе платежной системы "Мир".

- Каждой нуждающейся семье, каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ, - пояснил Миронов, - чтобы на эту сумму можно было покупать продукты отечественного производства.

Отметим, что МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.

При этом на перечисленные средства, гласит законопроект, нельзя будет купить табак и алкоголь. А если гражданин не потратит всю указанную сумму, оставшиеся деньги будут возвращены в бюджет.

Правила предоставления адресной помощи должен установить кабмин.

- Мы считаем, что такая адресная прямая помощь сейчас очень поможет многим семьям и многим гражданам РФ, - отметил Миронов.

Законопроект, как ожидается, будет опубликован в думской базе в течение дня.

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