Миронов анонсировал поправки о продовольственной помощи нуждающимся

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о внесении в Госдуму законопроекта об адресной продовольственной помощи нуждающимся россиянам.
- Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит очень интересный законопроект об адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам РФ, - сказал парламентарий журналистам.
Согласно инициативе, каждому нуждающемуся гражданину РФ будет оформлена банковская карта на основе платежной системы "Мир".
- Каждой нуждающейся семье, каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ, - пояснил Миронов, - чтобы на эту сумму можно было покупать продукты отечественного производства.
Отметим, что МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.
При этом на перечисленные средства, гласит законопроект, нельзя будет купить табак и алкоголь. А если гражданин не потратит всю указанную сумму, оставшиеся деньги будут возвращены в бюджет.
Правила предоставления адресной помощи должен установить кабмин.
- Мы считаем, что такая адресная прямая помощь сейчас очень поможет многим семьям и многим гражданам РФ, - отметил Миронов.
Законопроект, как ожидается, будет опубликован в думской базе в течение дня.