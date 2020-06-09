Новые варианты БМП "Армата" и "Курганец" замечены на репетиции парада

В объективы фотокамер попал новый вариант боевой машины пехоты, созданной на средней платформе "Курганец-25". Ее основное отличие от демонстрировавшихся ранее образцов - это боевой модуль "Эпоха", вооруженный 57-мм орудием, 7,62-мм пулеметом и управляемыми ракетами "Булат" и "Корнет".

Также новые необитаемые боевые модули АУ-220М получили и тяжелые БМП Т-15 "Армата". Их 57-мм пушка способна поражать цели на дистанции до 14 500 метров.

Аналогичное средство поражения установлено и на зенитную самоходку 2С38 комплекса "Деривация ПВО", которую также впервые показали в Алабино.

Новичками репетиции стали модернизированные "арктические" Т-80БВМ с 1250-сильными газотурбинными двигателями и дизельные Т-90М, считающиеся одними из лучших современных танков в мире.

Зенитная самоходка 2С38 комплекса "Деривация ПВО". Фото: Минобороны РФ

Ранее в парадах также не участвовали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ" и противокорабельные системы "Бал". Причем, перечисленные варианты - только часть новинок, которые мы сможем увидеть 24 июня на Красной площади.

Всего, как сообщает Министерство обороны России, в механизированную колонну войдут 38 единиц исторической техники и почти две сотни современных и перспективных образцов.