Одну из лучших зарубежных версий Т-72 представили в Сербии

Сообщается, что боевая машина получила новую защиту от различных средств поражения, в том числе управляемых противотанковых ракет с тандемными боевыми частями и боеприпасов, поражающих в крышу.

В распоряжении командира теперь имеется боевой модуль с дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом и система наблюдения с тепловизионной камерой, обеспечивающей обзор на 360 градусов.

"Оцифровке" подверглись рабочие места наводчика и механика-водителя. Как ожидается, сербские "восемьдесят четвертые" также получат новые пушки и гусеничные ленты.

Начало серийной модернизации танков запланировано на конец текущего года.

M-84AS1. Фото: Министерство обороны Сербии

Посетивший танкоремонтный завод министр обороны Александр Вулин, отметил, что если в предыдущие годы особое внимание уделялось ВВС и противовоздушной обороне, то сейчас настал черед армии. Он высоко оценил проведенные работы, назвав их огромным шагом вперед. Также было отмечено, что не останутся без внимания артиллерия и улучшение возможностей пехотных подразделений.

Военные эксперты высказали мнение, что сербский танк вполне можно считать лучшей зарубежной модернизацией машин семейства Т-72. Он существенно превосходит все представленные ранее образцы в государствах бывшего Варшавского договора и республик Советского Союза.