Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.06.2020,  
11:51
Текст:  Алексей Моисеев

Одну из лучших зарубежных версий Т-72 представили в Сербии

В Сербии впервые продемонстрировали модернизированный основной боевой танк M-84AS1. Репортаж об этом размещен на сайте оборонного ведомства страны.
M-84AS1. Фото: Министерство обороны Сербии M-84AS1. Фото: Министерство обороны Сербии
M-84AS1. Фото: Министерство обороны Сербии
Фото: NewsBOT Military / youtube.com
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

Сообщается, что боевая машина получила новую защиту от различных средств поражения, в том числе управляемых противотанковых ракет с тандемными боевыми частями и боеприпасов, поражающих в крышу.

В распоряжении командира теперь имеется боевой модуль с дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом и система наблюдения с тепловизионной камерой, обеспечивающей обзор на 360 градусов.

"Оцифровке" подверглись рабочие места наводчика и механика-водителя. Как ожидается, сербские "восемьдесят четвертые" также получат новые пушки и гусеничные ленты.

Начало серийной модернизации танков запланировано на конец текущего года.

M-84AS1. Фото: Министерство обороны Сербии

Посетивший танкоремонтный завод министр обороны Александр Вулин, отметил, что если в предыдущие годы особое внимание уделялось ВВС и противовоздушной обороне, то сейчас настал черед армии. Он высоко оценил проведенные работы, назвав их огромным шагом вперед. Также было отмечено, что не останутся без внимания артиллерия и улучшение возможностей пехотных подразделений.

Военные эксперты высказали мнение, что сербский танк вполне можно считать лучшей зарубежной модернизацией машин семейства Т-72. Он существенно превосходит все представленные ранее образцы в государствах бывшего Варшавского договора и республик Советского Союза.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Максим Коротченко
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ 08:07
Танк "Армата" начали готовить на экспорт 05.06.2020
Китайские легкие танки заметили на границе с Индией 04.06.2020
модернизация
Фото: Иван Шагин / РИА Новости
"Жеребец" Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад 08.06.2020
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М 28.05.2020
Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире 27.05.2020
Сербия
Фото: Vitalykuzmin.net
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео 08.06.2020
"Ящерица": зачем сербы вооружили зенитную самоходку ракетами от МиГ-29 20.05.2020
САУ "Гвоздика" получили новую электронику и зенитный пулемет в Сербии 17.05.2020