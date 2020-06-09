Постановление правительства Оренбургской области от 8 июня 2020 года № 501-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законами Оренбургской области от 19 марта 2001 года № 176/251-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Оренбургской области", от 7 мая 2013 года № 1458/410-V-ОЗ "О потребительской корзине в Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области" и на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 209 рублей;

для трудоспособного населения - 9 828 рублей;

для пенсионеров - 7 632 рубля;

для детей - 9 571 рубль.

2. Применить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Оренбургской области, установленную за II квартал 2019 года, в целях оказания необходимой государственной социальной помощи и социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам).

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер







