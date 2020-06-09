Полиция доставила на допрос Михаила Ефремова

Столичные полицейские через несколько часов ожиданий, переговоров и тщетных попыток отвезти актера Михаила Ефремова на допрос все-таки смогли это сделать. В пятом часу вечера полицейские вывели закутанного в черную толстовку и в медицинской маске актера из дома в Казарменном переулке, где он проживает, и посадили его в серый автомобиль Skoda. До этого артист, ставший накануне виновником смертельного ДТП, ссылался на плохое самочувствие и ни в какую не хотел ехать с полицейскими.

Михаила Ефремова привезли на допрос по делу о смертельном ДТП https://t.co/STD2vLHbr7 pic.twitter.com/0Z50t9Egft — РИА Новости (@rianru) June 9, 2020

В настоящее время артиста привезли уже в УВД по Центральному административному округу, где он будет допрошен следователем. Не исключено, что ему может уже сегодня быть предъявлено обвинение, поскольку все факты вины Ефремова в совершенном преступлении - налицо. Кроме того, следователю предстоит определить для актера новую меру пресечения. Поскольку подписка о невыезде - слишком мягкая мера для смертельного ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Когда артиста отпускали под подписку о невыезде, пострадавший в аварии мужчина еще был жив.

Кроме того, Ефремов проигнорировал приход сегодня в 11.00 на допрос к следователю, что также является поводом для ужесточения меры пресечения. Если артиста следователь решит заключить на период расследования в СИЗО, ему понадобится соответствующее судебное решение. Тогда после допроса артиста повезут в суд, где будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте фигуранта громкого дела.

Напомним, в понедельник вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП. Находясь за рулем черного внедорожника Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с минигрузовиком Лада. Водителя отечественной машины - курьера интернет-магазина по доставке морепродуктов - экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер. Но в 5 утра он скончался. Погибшим в ДТП оказался уроженец Рязани Сергей Захаров, 1963 года рождения.

Последующая экспертиза показала, что артист во время ДТП был сильно пьян. По расследуемому по факту ДТП уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.