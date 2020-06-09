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09.06.2020 12:55
Рубрика: Власть

Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно

Текст: Анна Полтавцева
Политолог Наталья Елисеева отметила своевременность поправок в статьи 71 и 77 Конституции РФ о национализации элит. В разговоре с корреспондентом "РГ" она отметила, что этот вопрос стоял очень давно.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

- Был запрос со стороны общества на обновление кадрового состава чиновников и тех, кто находится в ранге человека, принимающего решения и отвечающего за работу и взаимодействие с населением, - рассказала она.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Политолог Павел Данилин отметил необходимость поправки в Конституцию о национализации элит

Елисеева особенно подчеркнула, что власть должны представлять те люди, которые заинтересованы именно в процветании России и процветании народа.

- Национализация элит, предусмотренная данными поправками, запустит кадровый обмен, ужесточение требований к руководящим должностям и непосредственно к чиновникам. Я полагаю, это будет начало кадрового обновления, которое позволит увидеть во власти и среди чиновников людей, которые заинтересованы в работе в России, - заявила политолог. Она также выразила уверенность, что если эти люди будут ассоциировать себя непосредственно со своей страной, а свое будущее - с Россией, то подобное мировосприятие отразится на качестве их работы.

Кроме того, Наталья Елисеева убеждена, что поправки в Конституцию (в частности, статья 67) помогут предотвратить переписывание истории и искажение роли России в историческом процессе.

- Проблема переписывания истории сейчас стоит очень остро. И 9 мая, и события, которые ему предшествовали - заявления со стороны Польши, либо последние заявления и поздравления со стороны США, которые даже не упомянули роль СССР - они свидетельствуют о том, что со стороны международного сообщества есть определенный запрос на то, чтобы изменить, пересмотреть итоги Второй мировой войны и нашей истории Великой Отечественной войны, - рассказала политолог.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Политолог: Поправки в Конституцию помогут предотвратить искажение роли России в историческом процессе

Но эта проблема должна рассматриваться совокупно: как со стороны международной политики, как со стороны планов других стран, так и со стороны внутренней политики и исторического образования.

- Неоднократно встречалось, что даже люди, которые проживают в России, люди, у которых в семьях были ветераны, были погибшие в Великой Отечественной войне, <…> не верят в то, что СССР победил, считают, что победили США, - отметила Елисеева, подчеркнув, что таким образом они оскорбляют память наших предков и искажают роль Советского Союза в той войне.

По ее словам, данная поправка нацелена не только на международное, но и на внутреннее сообщество, чтобы не допустить переписывание истории непосредственно внутри страны. Она отметила, что такая тенденция существует среди молодых людей, если судить по высказываниям в социальных сетях.

- Например, 9 мая было огромное количество публикаций, которые свидетельствовали о том, что люди не знают свою историю, рассказала Елисеева. - Закрепление подобной поправки будет направлено на искоренение данного момента, на повышение качества и уровня образования, на определенное воспитание, в том числе со знанием своей истории и уважением памяти предков. Это очень важно, чтобы впоследствии мы могли предотвратить переписывание истории со стороны других стран. Той же Польши, либо США.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

Власть Позиция Изменения в Конституцию РФ

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