В Брянской области разрешили прогулки вдвоем

Правительство Брянской области внесло изменения в закон, регламентирующий жизнь региона во время пандемии COVID-19. С 9 июня разрешена работа небольших магазинов, торгующих промышленными товарами, занятия физкультурой и спортом на улице, прогулки вдвоем.

Со вторника смогут открыться магазины площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы. Им предписано организовать работу с соблюдением социальной дистанции между посетителями.

Физкультурой на свежем воздухе можно заниматься с соблюдением пятиметровой дистанции между спортсменами и при условии совместных пробежек не более двух человек. Прогуливаться также можно парами - с соблюдением социальной дистанции, - при этом нельзя заходить на детские площадки, в парки и другие общественные места.

- Для жителей региона старше 65 лет режим самоизоляции, использования масок и дезинфекции остается в полном объеме, - предупредили в правительстве области.