В Москве мошенник снял с карты пенсионерки 350 тысяч рублей

В пресс-службе УВД по ЮВАО столицы сообщили, что сотрудники уголовного розыска ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 26-летнего мужчина, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 72-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что после того, как у нее заблокировали банковскую карту, она обратилась к своему знакомому, вместе с которым она посетила отделение банка и получила коды для доступа в личный кабинет.

Вскоре женщина обнаружила, что на карте не хватает денег. Общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Хвалынском бульваре. Им оказался 26-летний житель Московской области. Молодой человек после оказания помощи в банке специально запомнил данные банковской карты пенсионерки, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее деньгами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.