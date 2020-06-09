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09.06.2020 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мошенник снял с карты пенсионерки 350 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-службе УВД по ЮВАО столицы сообщили, что сотрудники уголовного розыска ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 26-летнего мужчина, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 72-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что после того, как у нее заблокировали банковскую карту, она обратилась к своему знакомому, вместе с которым она посетила отделение банка и получила коды для доступа в личный кабинет.

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Вскоре женщина обнаружила, что на карте не хватает денег. Общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Хвалынском бульваре. Им оказался 26-летний житель Московской области. Молодой человек после оказания помощи в банке специально запомнил данные банковской карты пенсионерки, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее деньгами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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