В якутском озере Чад произошла массовая гибель рыбы

В Абыйском улусе Якутии местные жители зафиксировали массовый замор рыбы в озере.

В северных якутских озерах обитают рыбы сиговых пород. Судя по распространенному в социальных сетях видеоролику, волнами к берегу прибило множество крупных мертвых рыбин.

В минэкологии республики выяснили, что съемка сделана на озере Чад близ села Сутуруоха. В пресс-службе ведомства сообщили, что промышленных объектов вблизи озера нет, причиной замора рыбы стало природное явление. "Этой зимой озеро слишком сильно промерзло, в результате чего рыба погибла из-за нехватки кислорода", - отмечено в сообщении.

Тем не менее, Абыйская инспекция государственного экологического надзора проведет рейдовую проверку с отбором проб воды и рыбы.