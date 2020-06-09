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09.06.2020 17:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Благовещенска оштрафовали за надетую на подбородок маску

Текст: Яна Шамаева

Жителя Благовещенска осудили за неправильно надетую медицинскую маску в магазине. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сам благовещенец тот факт, что маска не закрывала его лицо и не защищала органы дыхания, не оспаривает. Однако, по словам мужчины, в магазине были и другие такие посетители.

Суд этот аргумент не принял, так как он не избавляет от требования соблюдать закон. Также суд решил, что отсутствие в распоряжении губернатора Амурской области описания правильного ношения маски тоже не свидетельствует в пользу обвиняемого.

- Указание в распоряжении цели использования масок и респираторов - защита органов дыхания - достаточно, чтобы понимать, каким образом располагать маску на лице с учетом предназначения и инструкции по применению этого изделия, - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбудили административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Пандемия коронавируса COVID-19

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