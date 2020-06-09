Жителя Благовещенска оштрафовали за надетую на подбородок маску

Жителя Благовещенска осудили за неправильно надетую медицинскую маску в магазине. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Сам благовещенец тот факт, что маска не закрывала его лицо и не защищала органы дыхания, не оспаривает. Однако, по словам мужчины, в магазине были и другие такие посетители.

Суд этот аргумент не принял, так как он не избавляет от требования соблюдать закон. Также суд решил, что отсутствие в распоряжении губернатора Амурской области описания правильного ношения маски тоже не свидетельствует в пользу обвиняемого.

- Указание в распоряжении цели использования масок и респираторов - защита органов дыхания - достаточно, чтобы понимать, каким образом располагать маску на лице с учетом предназначения и инструкции по применению этого изделия, - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбудили административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.