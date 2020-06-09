В Прикамье нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Сегодня была найдена пропавшая малолетняя жительница поселка Лемзер Усольского района Пермского края. Ее поиском занимались более 300 человек: сотрудники МВД России, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном министерстве территориальной безопасности, вчера девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых, позже родители обнаружили, что ее нет, и обратились в полицию. На данный момент состояние двухлетнего ребенка удовлетворительное. Девочка была найдена в лесном массиве, в 400 метрах от поселка Лемзер.