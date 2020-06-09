В Кемерове на территории школы обнаружено тело подростка

Тело 17-летнего подростка обнаружено на территории одной из школ в Кемерове.

Сообщение о смерти несовершеннолетнего поступило в следственные органы в 16.07 по местному времени. По предварительным данным, сегодня днем подросток вместе с друзьями на улице вдыхал газ из баллона. Когда парню стало плохо, приятели отвели его на территорию учебного заведения и позвали на помощь медработника. Вызвав "скорую", женщина стала оказывать пострадавшему помощь. Однако спасти его не удалось: прибывшие медики констатировали смерть подростка.

Есть сведения, что погибший состоял на профилактическом учете, поскольку раньше уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за употребление газа.

- В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего, - сообщили в СУ СК РФ по Кузбассу. - А к жителям области просьба: обратить внимание на то, как дети проводят летние каникулы и напомнить им правила безопасности. В регионе уже зарегистрировано несколько несчастных случаев с детьми.