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09.06.2020 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове на территории школы обнаружено тело подростка

Текст: Юлия Потапова

Тело 17-летнего подростка обнаружено на территории одной из школ в Кемерове.

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Сообщение о смерти несовершеннолетнего поступило в следственные органы в 16.07 по местному времени. По предварительным данным, сегодня днем подросток вместе с друзьями на улице вдыхал газ из баллона. Когда парню стало плохо, приятели отвели его на территорию учебного заведения и позвали на помощь медработника. Вызвав "скорую", женщина стала оказывать пострадавшему помощь. Однако спасти его не удалось: прибывшие медики констатировали смерть подростка.

Есть сведения, что погибший состоял на профилактическом учете, поскольку раньше уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за употребление газа.

- В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего, - сообщили в СУ СК РФ по Кузбассу. - А к жителям области просьба: обратить внимание на то, как дети проводят летние каникулы и напомнить им правила безопасности. В регионе уже зарегистрировано несколько несчастных случаев с детьми.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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