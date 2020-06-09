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09.06.2020 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемеровской области задержали фальшивомонетчиков

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила и задержании сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из Мариинского и Чебулинского районов подозреваемых в сбыте поддельных денег.

Мошенник пытался получить страховку по поддельным документам

Ирина Волк рассказала, что в городе Новокузнецке двое местных жителей приобрели в теневом сегменте сети Интернет 15 поддельных банковских билетов Центрального банка номиналом 5 тысяч рублей каждая, которые сбыли в торговых точках города. Впоследствии подозреваемые заказали еще одну партию фальшивок, при попытке реализации которых были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружено еще 18 поддельных купюр.

Фото: iStock
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На сегодняшний день установлены обстоятельства не менее 18 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще один мошенник был задержан в городе Мариинске. Он подозревается в четырех фактах сбыта фальшивых банкнот на территории Кемеровской области. Задержанный дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обыске по месту его проживания обнаружен тайник, в котором хранилось 11 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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