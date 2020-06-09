Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Мелику Симоновичу было 56 лет. Правительство региона выразило соболезнования родным и близким медика.

Ранее стало известно о смерти медсестры Калининградской областной клинической больницы Надежды Дивак, врача-реаниматолога этой же больницы Светланы Соловьевой и врача-анестезиолога Центральной городской клинической больницы Ридвана Абдураманова.

Всего, по состоянию на 9 июня, в регионе от коронавируса скончались 32 человека. Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 1858, 847 пациентов выздоровели.