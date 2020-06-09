Патрушев назвал причину обрушения моста под Мурманском

Обрушение моста под Мурманском - это яркий пример недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного проведения ремонтных работ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время онлайн-совещания, которое касалось в том числе мер обеспечения антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений Северо-Запада.

Все это, по его словам, привело к прекращению железнодорожного сообщения и поставило под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта. Как напомнил секретарь СБ РФ, участившиеся в последнее время наводнения, обильные ливневые дожди, ураганные ветры все чаще угрожают безопасности людей и являются причинами чрезвычайных ситуаций. Все это, по его словам, говорит о необходимости улучшения прогнозирования стихийных бедствий, обеспечения готовности сил и средств для локализации их возможных последствий.

"И, конечно, следует усилить надзор за техническим состоянием гидротехнических сооружений, принимать меры по их своевременной модернизации", - заметил Патрушев.

Кроме того, он заявил, что несмотря на то, что за последние два года в СЗФО не допущено преступлений террористической направленности и актов незаконного вмешательства в работу гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта, контрольно-надзорными и правоохранительными органами фиксируются многочисленные нарушения требований к антитеррористической защищенности этих объектов.

Так, в 2019 году органами прокуратуры в Округе выявлено около 9 тысяч нарушений. В числе основных проблем секретарь Совбеза назвал затягивание сроков категорирования и утверждения паспортов безопасности объектов ГТС, их недостаточную оснащенность инженерно-техническими средствами охраны, несоблюдение процедур проведения досмотровых и охранных мероприятий, а также занижение категории безопасности объектов.

Также, по его данным, нередко снижается категория безопасности гидроузлов, что значительно смягчает требования к техническим средствам охраны и режиму антитеррористической защищенности. Кроме того, имеются трудности, связанные с проведением инвентаризации гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта, выявлением и постановкой на учет бесхозных ГТС.