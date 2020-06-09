Суд отправил в колонию еще двоих нападавших на псковских десантников

Почти по два десятка лет проведут в местах лишения свободы два боевика, которые расстреляли псковских десантников в 2000 году. Доказательства, которые собрали следователи СК по Северо-Кавказскому федеральному округу и оперативники ФСБ, суд признал достаточными для сурового приговора двум жителям Чеченской Республики Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву.

Эти граждане признаны виновными по трём статьям Уголовного кодекса, которые никогда не подпадут ни под какие амнистии - "участие в банде", "вооруженный мятеж", "посягательство на жизнь военнослужащих".

Вот что установил суд - 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Напомним, что нападение на десантников шло с трёх сторон. Было это в районе села Улус-Керт Шатойского района. Следствие установило, что Дудиев и Донашев, заняв позиции, из автоматов Калашникова стреляли в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены.

Приговором Южного окружного военного суда Дудиев и Донашев получили 18 и 19 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Эти осуждённых надо прибавить к четырнадцати бандитов, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" Александр Малофеев, которые получили большие сроки за нападение на псковских десантников.