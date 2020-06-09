В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры

В Череповце мировой судья вынес приговор в отношении трех молодых людей, которые в феврале нынешнего года разрушили на площади Молодежи ледовые скульптуры. Их приговорили к одному году ограничения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП случилось 16 февраля. Видеокамеры запечатлели ночью трех молодых людей, которые из хулиганских побуждений нанесли множественные удары ногами по 25 ледяным скульптурам. Их возвели в рамках фестиваля-конкурса ледяных скульптур. Ущерб составил почти 269 тысяч рублей.

Эту троицу нашли. Оказалось, что в ту ночь они были нетрезвы.

Учитывая смягчающие обстоятельства и тот факт, что они частично погасили ущерб, принесли публичные извинения, суд приговорил каждого к одному году ограничения свободы. Это значит, что молодые люди не должны выезжать из Череповца, не уходить из дома с 23 до шести часов утра, не посещать культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия и не участвовать в них. Им запрещено бывать в музеях, парках и кинотеатрах.

Приговор может быть обжалован участниками процесса.