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09.06.2020 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области 97-летней пенсионерке отказали в выплате на жилье

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по факту непредоставления выплаты на жилье ветерану Великой Отечественной войны. 97-летней женщине отказали по формальным основанием.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области, пенсионерка живет в Валдайском районе. Два года назад она обратилась в муниципалитет с заявлением на включение ее в список получателей единовременной денежной выплаты на покупку жилья.

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Год спустя учетное дело ветерана вернулось из областного министерства. Пожилой женщине отказали в связи с тем, что у нее якобы неправильно оформлены документы.

Сейчас следователи изъяли из министерства и муниципалитета все материалы, которые имеют отношение к данному делу. Чиновники, которые рассматривали материалы пенсионерки, допрошены.

При расследовании будут установлены все чиновники, из-за бездействия которых ветеран Великой Отечественной войны осталась без выплаты. "Следователи примут исчерпывающие законные меры для восстановления нарушенных прав ветерана", - заверили в региональном СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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