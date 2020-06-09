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Встреча великанов

Астраханские судостроители спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 123(8177)
На астраханских верфях завершен первый этап строительства морского полноповоротного плавучего крана грузоподъемностью 150 тонн. Заказчиком является ВМФ России. Судно спущено на воду для дальнейшей достройки. А в ноябре после испытаний оно поступит на вооружение Каспийской флотилии.
Астраханские верфи, еще недавно стоявшие без заказов, сегодня дают работу корабелам. Фото: Максим Коротченко Астраханские верфи, еще недавно стоявшие без заказов, сегодня дают работу корабелам. Фото: Максим Коротченко
Астраханские верфи, еще недавно стоявшие без заказов, сегодня дают работу корабелам. Фото: Максим Коротченко

Каспийская флотилия не обладает крановыми судами такой мощности, грузоподъемность всех имеющихся кранов - до 40 тонн. Для судостроителей этот объект стал проверкой на прочность: раньше завод имени Ленина, на котором создавали уникальный плавучий кран, занимался главным образом ремонтом судов и строительством буровых платформ для освоения каспийских нефтяных месторождений. Да и получить заказ было непросто.

Фото: iStock
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- Военные суда у нас, в основном, строит "Звездочка", - рассказал гендиректор завода Андрей Вакуленко, - пришлось конкурировать.

Кроме того, для строительства судна таких габаритов: длина 52,2 метра, ширина корпуса - 22,8 метра, водоизмещение 2 тысячи тонн - не было подходящего дока, как, например, на Астраханском судостроительном производственном объединении. Так что плавучий док пришлось строить одновременно с краном. Судно было спущено на Волгу, сейчас на объекте идут электромонтажные и пусконаладочные работы. Строительство крана велось 11 месяцев, в проекте было занято 350 человек - больше половины всех сотрудников предприятия.

Астраханские корабелы не считают этот заказ самым сложным. Просто сроки были сжатыми, и часть работ пришлась на период пандемии. Тем не менее из графика на верфях не выбились.

Судостроители ожидают от ВМФ новых заказов на аналогичные плавучие краны, а также в целом роста числа предложений о строительстве судов, в том числе гражданских.

А ведь буквально несколько лет назад стоял вопрос, не являются ли судостроительные верфи с их огромными индустриальными площадками и устаревшим оборудованием обузой для региона? Сказывалась неспособность менеджмента встроиться в современные реалии, получить выгодные заказы и наладить надежные связи со смежниками. Однако сейчас острота вопроса притупилась, судостроение считается, скорее, одним из драйверов развития, потенциал которого не использовался в полной мере.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В Астраханской области возобновили работу сразу три судостроительных предприятия. В цехах заводов "Лотос", "Красные баррикады" и Астраханского судостроительного производственного объединения, где в общей сложности трудятся две тысячи человек, вновь работают станки.

Показательна в этом плане и судьба завода имени Ленина. Это одно из старейших предприятий в области, оно было основано в 1881 году, но ровно через 100 лет стало постепенно приходить в упадок. В 2018 году началась модернизация, в которую было вложено 200 миллионов рублей частных инвестиций, перестроены и переоснащены цеха, приобретены новые краны, станки для резки и обработки металла.

Сегодня для завода важна диверсификация. Имеющееся оборудование позволяет закладывать практически любые суда.

Кстати

Универсальные десантные корабли начнут строить в Крыму. Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" крупный контракт на постройку двух универсальных десантных кораблей-доков. Подобных кораблей в отечественном ВМФ еще не было. Скорее всего, первое судно будет заложено этим летом. Первоначально планировалось сделать это в мае, но карантин внес свои коррективы. О том, что именно на судостроительном заводе "Залив" станут строить новейшие десантные корабли, впервые заговорили еще в прошлом году. Однако оставалось неизвестным, какого проекта будут эти суда. Почему выбран завод "Залив", легко объяснить. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы. В советское время здесь строили даже супертанкеры. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину - 60 метров.

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